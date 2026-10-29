MEO vai modernizar 209 estações de rede móvel na Madeira

A MEO vai avançar com um programa de modernização da rede móvel que contempla 209 estações e a realização de 727 ampliações em toda a Região. Com conclusão prevista para Setembro de 2027, o projecto permitirá reforçar a qualidade, capacidade, cobertura e disponibilidade das redes 4G e 5G na Região Autónoma da Madeira, consolidando a posição da empresa como principal motor da conectividade na Madeira.

Acreditamos que a conectividade é fundamental para o desenvolvimento económico e social da Madeira, permitindo aproximar pessoas, empresas e serviços e criar condições para novas oportunidades de crescimento. Com este investimento e com o reforço da cooperação com instituições académicas e regionais, queremos contribuir para uma Região mais conectada, inovadora e preparada para os desafios digitais, valorizando simultaneamente o talento e as competências locais Ana Figueiredo, CEO da MEO

Cooperação com a Universidade da Madeira reforça a formação e a partilha de conhecimento

A valorização do talento e das competências digitais constituiu igualmente um dos eixos centrais desta visita. Nesse contexto, a MEO celebrou protocolos de cooperação com a Universidade da Madeira destinados à promoção de estágios curriculares e ao desenvolvimento de iniciativas conjuntas de formação e capacitação em áreas tecnológica estratégicas.

Assim, a iniciativa aproxima o meio académico do tecido empresarial e cria novas oportunidades para os jovens da Região.

Parcerias regionais para a promoção de competências digitais e qualificações

A empresa reforçou ainda a sua ligação ao ecossistema regional de inovação através da formalização da sua reintegração na DTIM — Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira, aprofundando a cooperação em domínios como a literacia digital, a educação tecnológica, a inovação e a transformação digital.

A educação e a capacitação das novas gerações estiveram também em destaque com o apoio ao projeto 'Ponto e Vírgula', desenvolvido em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira, que visa promover a criatividade, o pensamento crítico e o desenvolvimento de competências entre os jovens madeirenses.

Fundação MEO inaugurou Espaço com Sentido dedicado à inclusão

No domínio da responsabilidade social e da inclusão, foi inaugurado um novo 'Espaço com Sentido', iniciativa da Fundação MEO, em articulação com entidades regionais, que procura responder às necessidades de pessoas com dificuldades complexas de comunicação, disponibilizando equipamentos de apoio à comunicação, mobiliário especializado e formação para os profissionais.

O projecto, instalado no Julgado de Paz do Funchal, integrará a Rede Nacional Espaços com Sentido.

Connect Madeira 2026 destacou soluções e desafios da transformação digital

A agenda da deslocação incluiu ainda a realização do Connect Madeira 2026, encontro promovido pela MEO Empresas e dedicado aos desafios e oportunidades da transformação digital.

O evento reuniu especialistas, empresas, parceiros tecnológicos e entidades públicas, parceiros tecnológicos internacionais e empresários da Região para debater temas como a Inteligência Artificial, a cibersegurança, a cloud, a soberania digital e a inovação, promovendo a partilha de conhecimento e a apresentação de soluções tecnológicas relevantes para as organizações.