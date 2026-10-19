DTIM promove sessão gratuita de iniciação ao mandarim no Funchal

A DTIM vai realizar, a 24 de Novembro, uma sessão gratuita de iniciação à língua mandarim, no Funchal. A iniciativa, intitulada 'Mandarim para Iniciantes: Primeiros Passos', tem início marcado para as 19 horas e uma duração prevista de 90 minutos.

A sessão presencial decorrerá nas instalações da DTIM, na Calçada de Santa Clara, n.º 32, e destina-se a todos os interessados em conhecer a língua e iniciar a sua aprendizagem. A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia.

A formação será ministrada em inglês, estando também disponíveis materiais de apoio em português.

A sessão será orientada por Oleg Slipchenko, mestre em Filologia, Linguística Chinesa e Inglesa, tradução e ensino pela Universidade Nacional Taras Shevchenko de Kiev. Entre 2009 e 2014, exerceu funções como docente assistente no Departamento de Filologia Chinesa, Coreana e Japonesa daquela universidade.

O formador conta com mais de 15 anos de experiência no ensino de inglês e mandarim, tendo trabalhado com diferentes públicos, incluindo crianças, estudantes e profissionais do sector empresarial.

Com esta iniciativa, a DTIM pretende promover a aprendizagem de línguas e o contacto com outras culturas.

As inscrições podem ser efectuadas através do sítio www.dtim.pt.