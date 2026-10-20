SESARAM confirma buscas da PJ no Serviço de Transporte de Doentes e Unidade de Vencimentos

O SESARAM emitiu um comunicado onde confirma a realização de diligências pelas entidades judiciais e institucionais competentes, junto do Serviço de Transporte de Doentes Não Urgentes e da Unidade de Vencimentos. As buscas já haviam sido confirmadas ao DIÁRIO pela própria PJ.

Polícia Judiciária realiza buscas no SESARAM A Polícia Judiciária encontra-se a realizar buscas no Departamento de Recursos Humanos do SESARAM. A informação foi confirmada ao DIÁRIO pelo director regional da PJ.

"A actuação do SESARAM pauta-se pelos princípios da transparência e da legalidade, mantendo total disponibilidade e colaboração com as autoridades competentes para a prestação de quaisquer esclarecimentos que se revelem necessários", aponta.



Por outro lado, garante que o normal funcionamento de todos os serviços de saúde prestados à população se mantém plenamente assegurado, sem qualquer alteração na continuidade dos cuidados.

