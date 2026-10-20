Polícia Judiciária realiza buscas no SESARAM

A Polícia Judiciária encontra-se a realizar buscas no Departamento de Recursos Humanos do SESARAM. A informação foi confirmada ao DIÁRIO pelo director regional da PJ.

Apesar de não ser possível avançar com mais informação, sabe-se que em causa está a recolha de informação e documentação no âmbito de um inquérito que se encontra a decorrer.

Num primeiro momento, a informação foi avançada pelo presidente do Chega-Madeira, Hugo Nunes, através de um vídeo publicado nas redes sociais.