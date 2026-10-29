Bispo renova Conselho Presbiteral com várias mudanças

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, nomeou os 15 sacerdotes que vão integrar o Conselho Presbiteral da Diocese do Funchal durante o próximo triénio, introduzindo várias alterações na composição deste órgão consultivo, nomeadamente entre os representantes dos arciprestados, dos serviços diocesanos e dos movimentos e obras laicas.

O decreto episcopal, datado de 23 de Outubro, estabelece uma nova composição para o período de 2026 a 2029, mantendo quatro sacerdotes em razão dos cargos que exercem: o cónego Marcos Fernandes Gonçalves, vigário-geral e vigário judicial; o cónego José Fiel de Sousa, vigário episcopal para o Clero e Religiosos; o cónego João Francisco Dias, chanceler da Cúria Diocesana e deão do Cabido; e o padre Carlos Ismael Faria Almada, reitor do Seminário.

Uma das alterações nesta categoria é a ausência do cónego João Duarte Andrade Pita, que integrava a anterior composição na qualidade de chanceler da Cúria Diocesana.

Entre os representantes dos arciprestados, a renovação é mais expressiva. Foram nomeados os padres Hugo Filipe Almada Gomes, pelo Oeste; Pedro Filipe de Góis Nóbrega, por Câmara de Lobos; Diogo Emanuel Alves de Sousa, pelo Funchal; André Bruno Olim, pelo Este; e Luís Miguel Delgado Pedreiro, pelo Norte.

Da anterior representação dos arciprestados mantêm-se Luís Miguel Delgado Pedreiro e, considerando a composição global do Conselho, Pedro Filipe de Góis Nóbrega, que anteriormente representava os serviços da Cúria e Secretariados.

Nos serviços diocesanos passam a ter assento os padres António Héctor de Araújo Figueira e Ignácio Victor Figueira Rodrigues. Já as congregações religiosas masculinas serão representadas pelos padres Juan Marques Noite e João Miguel da Silva Soares.

O padre José Alberto de Sousa Fernandes assume a representação dos Movimentos e Obras Laicas, enquanto o padre José Patrício Pestana de Sousa integra o Conselho em representação dos presbíteros ordenados há menos de dez anos, categoria expressamente identificada na nova nomeação.

A comparação com a composição anterior, publicada pela Diocese, permite identificar a saída de vários sacerdotes, entre os quais o cónego Rui Alberto Fernandes Pontes e os padres Agostinho Bonifácio Sousa Nóbrega dos Santos, José Luís Gouveia de Sousa, José Alberto Gomes Vicente, Duarte Filipe Andrade Gomes e João Gonçalves.

O Conselho Presbiteral é um órgão de consulta e colaboração do bispo diocesano, constituído por sacerdotes que representam o presbitério e diferentes estruturas da Diocese. Tem como principal missão aconselhar o bispo no governo pastoral, sendo chamado a pronunciar-se sobre matérias relevantes para a vida e organização da Igreja local.