Alunos dos 4.º e 6.º anos melhoraram a Português e Matemática nas provas ModA

O desempenho dos alunos dos 4.º e 6.º anos a Português e Matemática melhorou ligeiramente em relação ao ano passado, segundo os resultados das provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA), divulgados hoje.

Este ano as escolas realizaram 514.402 provas ModA -- 246.073 no 4.º ano e 268.329 no 6.º ano -- e quase cinco meses depois, os resultados chegaram finalmente aos professores e aos alunos.

Tratando-se do segundo ano de aplicação destas provas, as escolas podem pela primeira vez avaliar a evolução do desempenho dos seus alunos e, em média, essa evolução foi positiva.

Em comunicado, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) aponta "ligeiras melhorias em várias das literacias avaliadas, face aos resultados de 2025".

A Matemática, por exemplo, a média de pontos (numa escala de 0 a 100 que mede a proficiência e não a percentagem de respostas certas) aumentou de 50,9 no ano passado para 52,5 no 4.º ano, uma evolução idêntica à do 6.º ano, em que a média passou de 51,3 para 52,3 pontos.

A Português, o desempenho dos alunos mantém-se ligeiramente mais baixo, mas com melhorias mais significativas comparativamente ao ano anterior: no 4.º ano a média de pontos passou de 47,4 para 50,0 (mais 2,6) e no 6.º ano o aumento foi de 2,9 pontos, de 45,0 para 47,9.

O EduQA destaca ainda a comparação do desempenho dos alunos que realizaram a prova de Português Língua Não Materna (nível 2) em 2025 e este ano.

Na interação e produção oral, a média aumentou 5,4 pontos para 52, registando-se uma melhoria ainda maior na interação e produção de enunciados escritos, cuja média passou de 43,3 para 55,4 pontos (mais 12,1).

Além de Português e Matemáticas, este ano os alunos realizaram também provas a Educação Artística no 4.º ano e Inglês no 6.º ano, no âmbito do modelo de áreas de avaliação rotativa. Em 2025, tinham sido avaliadas as áreas de Inglês no 4.º ano e História e Geografia de Portugal no 6.º ano.

Os resultados são disponibilizados através de relatórios dirigidos às escolas, aos alunos e aos encarregados de educação.

A informação disponibilizada permite identificar os pontos fortes e áreas de melhoria de cada aluno e, para as escolas, permite apoiar a tomada de decisões pedagógicas e a definição de estratégias ajustadas às realidades e necessidades dos alunos.

Ao contrário do ano passado, e da intenção do Governo, os resultados das avaliações de 2025/2026 só foram disponibilizados após o início do ano letivo.

No início de outubro, o ministro da Educação, Ciência e Inovação justificou o atraso com os problemas registados no processo de classificação digital dos exames do ensino secundários, que monopolizaram os esforços das equipas do EduQA.

Independentemente desse constrangimento, o ministro admitiu a necessidade de mais tempo para trabalhar os dados e adiantou que, por isso, o calendário das provas ModA deverá ser antecipado, passando a realizar-se em abril, e não no final de maio.