Ranking das escolas domina noticiário dos jornais

O ranking das escolas, divulgado esta madrugada com a análise dos resultados dos exames nacionais e do desempenho dos estabelecimentos de ensino, domina as primeiras páginas dos jornais desta sexta-feira, 30 de Outubro de 2026. As classificações voltam a evidenciar as diferenças entre escolas públicas e privadas e as assimetrias territoriais, com vários títulos a aprofundarem os factores que influenciam os resultados e os casos de estabelecimentos que conseguiram inverter posições desfavoráveis.

A actualidade fica também marcada pela absolvição do empresário Mário Ferreira, pela tragédia ferroviária em Espanha, pelas dificuldades no acesso à habitação, pelas críticas à actuação do Governo e pelos protestos das forças de segurança. Na imprensa económica, sobressaem os benefícios fiscais que o Executivo prepara para a classe média e a evolução dos custos de produção do azeite. E nos desportivos, o Benfica que venceu e está na Final Four da Taça da Liga.

O semanário Expresso destaca que o "Ranking das escolas é o espelho da desigualdade no território nacional". Entre os restantes temas, dá conta de que os eleitores do PSD chumbam o estado do País e das declarações do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, sobre o desgaste dos governos com períodos longos de governação. O crescimento do Chega no Alentejo, impulsionado pelo TikTok, a pressão de António José Seguro para um acordo entre PSD e PS na habitação e os pedidos de despejo por incumprimento das rendas, que demoram em média 292 dias, também merecem destaque. O jornal aborda ainda a situação política em França, a menopausa e as fórmulas manipuladas, os protestos nas ruas e o regresso de pessoas às tendas.

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O semanário Nascer do Sol abre com os atrasos na alta velocidade ferroviária e o impacto negativo para Sines. Em entrevista, António Barreto considera que o Bloco Central é a única alternativa ao Chega, critica a falta de definição de Luís Montenegro e afirma que António José Seguro ainda não deu provas do que pretende ser. O jornal destaca também o aumento das violações nas cidades em 2026, a posição de Carlos Abade sobre a crise da habitação, que considera não ter resultado do turismo, a polémica em torno dos óculos com inteligência artificial e a absolvição de Mário Ferreira.

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O Correio da Manhã dá grande destaque aos pensionistas que se sentem enganados pela Caixa Geral de Aposentações, na sequência de um erro no pagamento das reformas, e aos reformados que são forçados a continuar a trabalhar. O especial dedicado ao ranking do ensino secundário revela que 363 escolas obtiveram média positiva nos exames. Na actualidade judicial, noticia a absolvição de Mário Ferreira do crime de fraude fiscal e a recusa do Ministério Público em partilhar provas recolhidas pela Polícia Judiciária. Os protestos da PSP e da GNR por melhores salários e a tragédia ferroviária em Espanha, que fez uma vítima mortal portuguesa, completam os principais assuntos.

O Público coloca o ensino no centro da edição, destacando que Lisboa tem apenas uma escola pública entre as 100 melhores do Ranking de Superação. O jornal analisa ainda a descida nos rankings de escolas situadas em municípios onde mais aumentou o peso dos alunos estrangeiros e apresenta estratégias utilizadas pelos professores para melhorar os resultados. Assinala os 25 anos dos rankings e conta o percurso de uma escola de Monção que passou do fundo da tabela para o topo. Na habitação, noticia que o Banco de Portugal não garante imóveis vazios em Lisboa para arrendamento acessível. A absolvição de Mário Ferreira e os áudios trocados com Atocha que poderão ajudar a esclarecer a tragédia ferroviária em Espanha são outros dos destaques.

O Jornal de Notícias salienta que um terço das escolas secundárias do top 100 do ranking são do distrito do Porto, com o Grande Colégio Universal a repetir o primeiro lugar e a Escola de Vale de Tamel, em Barcelos, a destacar-se como a primeira pública. O jornal chama também a atenção para o aumento dos casos de crianças institucionalizadas por violência familiar e para os imigrantes que pagam centenas de euros para conseguirem colchões numa ilha do Porto. A taxa aplicada às encomendas da Temu aumentou a burocracia, mas não travou as compras. A tragédia ferroviária em Espanha, com um português entre os desaparecidos em Toledo, e a absolvição de Mário Ferreira são outros assuntos em evidência.

O Diário de Notícias destaca que as escolas privadas lideraram o ranking de 2025, embora os estabelecimentos públicos tenham melhorado o desempenho, e assinala que as escolas do Norte apresentam médias mais elevadas nos exames. Entre os restantes temas, noticia o afastamento de Flávio por parte da direita e a preparação de eleições para 2030. Em entrevista, António Barreto considera que o sistema de justiça não passou pela democracia nem pela integração europeia. A absolvição de Mário Ferreira no processo relacionado com a venda do navio "Atlântida", a posição de Pedro Sánchez após a tragédia ferroviária em Espanha e a saída de Christine Lagarde da liderança do Banco Central Europeu também merecem destaque.

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O Negócios coloca em evidência a preparação de benefícios fiscais para a classe média, anunciada pelo secretário de Estado adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, no âmbito do Dia Mundial da Poupança. O jornal aborda ainda as novas contas de poupança europeias, que procuram atrair clientes através da simplicidade e de taxas reduzidas, e os planos de pensões de adesão automática propostos pela Comissão Europeia. A subida da factura do dia-a-dia e a intenção do Governo de fechar um acordo com a Brisa até ao final do ano completam os principais temas.

O Jornal Económico destaca a crise no sector do azeite, com uma quebra de 30% no consumo e um aumento de 50% nos custos de produção, agravados pela subida das importações da Tunísia. O vice-governador do Banco de Portugal, Máximo dos Santos, admite que os credores do BES poderão começar a receber pagamentos em 2027. O jornal noticia ainda que a nova sede do banco central vai custar 225 milhões de euros, menos 35 milhões do que o inicialmente previsto, e que a recuperação integral do custo económico da TAP só deverá acontecer em 2044. A redução do IVA sobre os alimentos e os combustíveis, o negócio do espaço e a falta de habitação completam a edição.

Na imprensa desportiva, o A Bola abre com a vitória do Benfica por 4-1 frente ao Gil Vicente, numa noite em que Lukebakio bisou e Sudakov e Durán também marcaram. Os encarnados garantiram a presença nas meias-finais da Taça da Liga, onde vão defrontar o FC Porto. O jornal noticia que um processo disciplinar evitou, para já, a suspensão de Durán e destaca as declarações de Marco Silva: "Não andamos aqui a brincar". O afastamento do Sporting de Braga pelo Famalicão, no desempate por grandes penalidades, também merece atenção. No Sporting, Rui Borges lamenta os ataques dirigidos ao filho e denuncia a falta de respeito. No FC Porto, Zaidu está a ser seguido pelo Leeds, embora a renovação esteja próxima, enquanto Smalling vai parar pelo menos um mês. O hat-trick de Cristiano Ronaldo e as quatro assistências de João Félix na vitória do Al Nassr por 5-3 completam os destaques.

O Record também coloca o Benfica na primeira página, com o título "Lucky Luke", numa referência à exibição de Lukebakio, autor de dois golos frente ao Gil Vicente. O jornal destaca as declarações de Marco Silva sobre a utilização de Pavlidis ou Durán e a polémica expulsão nos Açores. O Famalicão surge em evidência depois de eliminar o Sporting de Braga nas grandes penalidades, garantindo um duelo com o Sporting nas meias-finais. Em Alvalade, Rui Borges dá conta do "enxovalho" dirigido ao filho e denuncia a falta de respeito de que considera estar a ser alvo. No FC Porto, o Leeds pretende antecipar para Janeiro a contratação de Zaidu, que está em fim de contrato. O empate do Torreense frente ao Sparta de Praga (2-2), na Taça Europa feminina, e o hat-trick de Ronaldo na Arábia Saudita também são referidos.

E O Jogo abre igualmente com o triunfo do Benfica sobre o Gil Vicente, por 4-1, sublinhando a influência de Lukebakio e o encontro com o FC Porto nas meias-finais. O jornal destaca as declarações de Marco Silva e de Luís Pinto, treinador do Famalicão, que afirmou: "Ganhou quem queriam que ganhasse", depois da eliminação do Sporting de Braga. A equipa minhota perdeu nas grandes penalidades, após um empate a duas bolas, num jogo em que Cabral se destacou ao conquistar três penáltis. No FC Porto, Farioli abre espaço a uma maior concorrência no meio-campo com a qualidade demonstrada pelo brasileiro, enquanto Pietuszewski só deverá regressar à competição na Liga dos Campeões. Sobre o Sporting, Rui Borges explica que a família está a ser atingida pelas críticas e revela que o filho, jogador do Montalegre, foi provocado. O hat-trick de Cristiano Ronaldo e as quatro assistências de João Félix na vitória do Al Nassr fecham os principais destaques.