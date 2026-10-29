Eurodeputado quer isenção permanente do ETS nos portos

Paulo do Nascimento Cabral defende que a isenção de que beneficiam os portos das regiões ultraperiféricas no âmbito das regras europeias de emissões de carbono deve ser permanente, e não terminar em 2035.

À margem de uma reunião com a presidente da APRAM, Paula Cabaço, o eurodeputado açoriano alertou também para os custos associados ao transporte marítimo de mercadorias, defendendo a isenção do ETS em trajectos entre portos continentais quando não há saída de carga.

“Esta injustiça tem de ser corrigida”, afirmou, considerando que os encargos podem reflectir-se no custo de vida dos madeirenses. O eurodeputado adiantou que foram apresentadas propostas de alteração à legislação europeia nesse sentido.

A electrificação dos portos foi outra das preocupações abordadas. Paulo do Nascimento Cabral defendeu mais investimento público e europeu para apoiar a transição energética nas regiões ultraperiféricas, onde estes projectos são particularmente dispendiosos.