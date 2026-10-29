Acampada de Lisboa volta a montar tendas no Rossio no sábado

O movimento Acampada de Lisboa anunciou hoje que vai voltar a montar tendas e pernoitar na praça do Rossio, no sábado, no final da manifestação que começa às 16:00 no Largo de Camões.

"Este sábado, voltamos a marchar pelas ruas de Lisboa. À chegada ao Rossio, voltamos a montar as tendas e a passar a noite na praça. Não nos tiram das ruas, não nos tiram a vontade de lutar", anunciou a organização do protesto, em comunicado.

A manifestação sob o mote "Não temos casas, ficam as tendas" tem início marcado para as 16:00, num percurso entre o Largo de Camões, no Chiado, e a praça do Rossio.