Número de mortos confirmados sobe para 74

O número de mortos no acidente com comboios em Urda, Toledo, ascende a pelo menos 74, segundo um novo balanço oficial divulgado hoje pela Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários de Espanha (CIAF).

O acidente ocorreu na quarta-feira de manhã, quando dois comboios de alta velocidade em que viajavam mais de 500 pessoas colidiram em Urda, uma localidade a cerca de 150 quilómetros a sul de Madrid.

Pelo menos 110 pessoas foram atendidas em hospitais e 15 continuam internadas em estado grave, segundo as autoridades locais.