Trânsito condicionado na Avenida do Mar e na Rua do Aljube durante a noite

A circulação rodoviária vai estar condicionada na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses e na Rua do Aljube, no Funchal, a partir das 21h30 desta quinta-feira, 29 de outubro, devido à realização de tratamentos fitossanitários nas palmeiras.

De acordo com um edital da Câmara Municipal do Funchal, as restrições vão prolongar-se até às 5h00 de amanhã, sexta-feira. Durante este período, será também proibido o estacionamento nas vias abrangidas pela intervenção.

O aviso é assinado por Carlos Alberto Rodrigues, vice-presidente da autarquia, no exercício das competências delegadas pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, a 8 de Janeiro de 2026, nos termos do edital n.º 19/2026, de 9 de Janeiro.

A autarquia apela à compreensão dos condutores pelos eventuais incómodos causados e solicita a colaboração de todos no cumprimento da sinalização temporária e dos condicionamentos rodoviários.