Café Memória da Madeira assinala 10.º aniversário no sábado

O Café Memória da Madeira assinala o seu 10.º aniversário no próximo sábado, 24 de Outubro, com uma sessão comemorativa no Centro Comunitário do Funchal, situado no Edifício 2000.

A iniciativa será dinamizada pela equipa do Café Memória da Madeira, sob o tema "Parabéns Café Memória da Madeira", e pretende assinalar uma década de um projecto dedicado ao encontro e à partilha de experiências entre pessoas com problemas de memória, pessoas com demência, cuidadores e familiares.

O Café Memória é um projecto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e a Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania.

A participação é aberta a toda a comunidade, não sendo necessária inscrição prévia. Os interessados podem comparecer directamente no Centro Comunitário do Funchal, a partir das 9h30 até às 11h30.