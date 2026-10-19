Veículo pesado embate contra muro e faz um ferido na Camacha

Um veículo pesado embateu, esta manhã, contra um muro no Rochão, na Camacha, numa ocorrência que resultou num ferido.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados para o local, onde prestaram assistência a um dos ocupantes da viatura, um homem com idade compreendida entre os 20 e os 30 anos.

Na sequência do embate, a vítima queixava-se de dores num dos membros inferiores, tendo recebido os primeiros cuidados no local. Após a assistência, o homem foi transportado para o hospita.