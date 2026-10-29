Christine Lagarde deixa presidência do BCE em 7 de fevereiro

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, pediu hoje para cessar funções em 07 de fevereiro, anunciou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, que indicou que vai iniciar o processo de sucessão imediatamente.

"Fui informado por Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), da sua intenção de deixar o cargo no dia 07 de fevereiro de 2027. Respeito a sua decisão", anunciou António Costa numa publicação nas redes sociais.

Christine Lagarde é presidente do Banco Central Europeu desde novembro de 2019. O seu atual mandato terminava em outubro de 2027.

O presidente do Conselho Europeu refere que, "para assegurar uma transição harmoniosa para a próxima liderança do BCE", o processo de nomeação do sucessor de Lagarde terá "início hoje e decorrerá sem demora", para que possa haver uma "decisão atempada" do Conselho Europeu.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, Christine Lagarde afirma ter sido "um enorme orgulho e um imenso privilégio" servir o BCE, agradecendo a todos os que "contribuíram, apoiaram e trabalharam para cumprir" a missão da instituição de assegurar "a estabilidade dos preços e financeira".

"Penso que deixo esta instituição com a sensação de dever cumprido e com um BCE preparado para o futuro", considera.

António Costa agradece a Lagarde pelos seus sete anos à frente do BCE, afirmando que liderou a instituição com um "forte sentido de dever e responsabilidade".

"A Europa beneficiou da sua liderança em tempos de incerteza e do seu compromisso inabalável com o projeto europeu. Ao longo de uma pandemia mundial, de uma guerra na Europa, de crises energéticas e de choques inflacionistas, assegurou uma liderança firme e determinada, contribuindo para salvaguardar a estabilidade e a resiliência da zona euro", elogia.

A saída de Lagarde da liderança do BCE antes do fim do seu mandato tinha sido especulada nos últimos meses para permitir que os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), incluindo o francês Emmanuel Macron, pudessem escolher o seu sucessor antes das eleições presidenciais francesas, cuja primeira volta está agendada para 18 de abril de 2027.

As regras da UE determinam que o presidente do BCE é nomeado para um mandato de oito anos, não renováveis, pelo Conselho Europeu.

Essa nomeação tem de ser deliberada por maioria qualificada, com base numa recomendação do Conselho da UE e após consulta ao Parlamento Europeu e ao Conselho do BCE.

Antes de assumir as funções de presidente do BCE, em 01 de novembro de 2019, Christine Lagarde foi diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), entre 2011 e 2019, e ministra da Economia e das Finanças de França, entre 2007 e 2011.