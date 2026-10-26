Ministro da Educação diz que país não percebeu mudança na população

O ministro da Educação afirmou hoje que o país não percebeu "durante demasiado tempo" a transformação com o aumento da população, considerando normal haver descontentamento face à crise na habitação para a qual, defende, são necessárias mais medidas.

Em declarações aos jornalistas à margem da comemoração dos 50 anos da Escola Básica e Secundária de Terras de Bouro, no distrito de Braga, Fernando Alexandre considerou que existe "um problema grave de acesso à habitação em Portugal, identificado há muitos anos".

"Durante demasiado tempo não percebemos a transformação que tínhamos tido na nossa população", afirmou o governante, dando conta de que, enquanto consultor da Fundação Francisco Manuel dos Santos, teve "a oportunidade de dirigir a coordenação de um estudo sobre a habitação, com uma grande equipa de investigadores".

"E na altura aquilo que mais me surpreendia era o efeito do aumento da população que todos percecionávamos que existia, [e] depois nos dados não ser visível. Mas agora percebemos porquê: os dados não refletiam aquilo que é o aumento da população. Pensávamos que a nossa população eram 10 milhões, e afinal são mais de 11 milhões. A população portuguesa neste momento são 11,4, 11,5 milhões. Somos muitos mais", sublinhou o ministro da Educação.

Segundo Fernando Alexandre, "quando há um aumento destes na população", não é fácil haver uma resposta por parte do setor da habitação, "que responde de uma forma lenta, porque a construção demora tempo, o licenciamento [e] toda a construção de uma habitação demora anos".

"Não é fácil dar resposta a esta pressão. E por isso é natural que haja um descontentamento. Têm vindo a ser tomadas medidas, mas obviamente são claramente precisas mais medidas para garantir que os jovens possam ter acesso à habitação", salientou o ministro.

Confrontado com o facto de nos protestos pela habitação em Lisboa e no Porto haver muitos jovens e estudantes, Fernando Alexandre destacou também o trabalho já feito pelo Governo nesta área.

"Este Governo, é importante dizê-lo, entre o IRS jovem e as condições de acesso ao crédito de habitação, que aumentou muito, já tomou medidas nesse sentido. Não chegam, mas há todo um trabalho de licenciamento, de construção que tem de ser tomado", disse.

O governante considerou natural que, havendo uma expectativa, "haja descontentamento", mas reiterou que o executivo tem vindo a "tomar medidas para resolver", o que continuará a fazer.

Quanto à intervenção policial deste fim de semana para pôr termo às acampadas em Lisboa e no Porto, Fernando Alexandre não se quis pronunciar.

"Não vou fazer comentários. Mas a ordem pública é muito importante e os portugueses todos percebem isso", respondeu o governante.

Durante a madrugada de domingo, a PSP dispersou, à bastonada e com recurso a cães, as manifestações pelo direito à habitação em Lisboa e no Porto, após mais de duas horas de tensão e ordens para que as pessoas saíssem e as tendas fossem retiradas.