Neerlandês isoladíssimo na frente dos 60 km

O neerlandês Stefan Nieuwendijk seguia isoladíssimo na frente da prova de 60 quilómetros do EcoTrail Funchal Madeira, com mais de 20 minutos de vantagem sobre os perseguidores, à passagem pelo Pico do Areeiro. O atleta dos Países Baixos registou 04:24:38 ao chegar ao posto de controlo, pouco antes das 10h25, sendo que, até às 10h45, continuava a ser o único participante da distância rainha a atingir aquele ponto.

A prova partiu às 06h00 do centro do Funchal e passou por São João Latrão, ao quilómetro 6,7, pelo Largo das Babosas, ao quilómetro 14,4, e pelo Parque Ecológico do Funchal, ao quilómetro 22,4. No Pico do Areeiro, ao quilómetro 29,9, os atletas tinham acumulado 2.560 metros de desnível positivo.

No posto de controlo do Parque Ecológico, o suíço David Pfammatter registava 03:01:47, seguido do francês Sébastien Pourtié, com 03:27:28.

Na classificação feminina, à passagem pelo Largo das Babosas, a francesa Le Julie ocupava o primeiro lugar, com 02:20:18. Seguiam-se a neerlandesa Janneke Sherpenhuyzen, com 02:22:53, e a portuguesa Nadia Meroni, com 02:23:20.

A prova de 60 quilómetros, a mais longa do programa deste sábado, inclui uma exigente travessia de montanha, seguida de uma descida em direcção à Estrela e à Praia Formosa. A meta está instalada na Avenida Arriaga, no Funchal, com encerramento previsto para as 20h00.