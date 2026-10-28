Sánchez promete ir "até ao fim" para descobrir causas
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, garantiu hoje que as autoridades irão "até ao fim" para descobrir as causas do acidente ferroviário ocorrido em Urda, Toledo, e declarou três dias de luto nacional.
"Se houve negligência, será conhecida", declarou o chefe do Governo espanhol, em declarações aos jornalistas no local do acidente, para onde se deslocou ao início da tarde de hoje.
Uma colisão entre dois comboios de alta velocidade, pouco antes das 09:00 locais (menos uma hora em Lisboa), causou pelo menos 68 mortos e dezenas de feridos, dos quais 15 em estado muito grave.
Sánchez afirmou que "toda a Espanha está de luto".
"Não é aceitável que um país como Espanha sofra dois acidentes ferroviários de alta velocidade no mesmo ano", sublinhou, referindo-se ao acidente ferroviário de Adamuz, na Andaluzia, que matou 46 pessoas em janeiro.
O primeiro-ministro anunciou que o Governo vai decretar três dias de luto nacional.