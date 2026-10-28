CDS-PP congratula luso-descendente pelo título europeu na NASCAR

A Representação Parlamentar do CDS-PP Madeira, através da deputada Sara Madalena, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) de um Voto de Congratulação dirigido ao jovem luso-descendente Yann Cristóvão, que se sagrou recentemente vencedor absoluto da Rookie Challenge da NASCAR Euro Series.

"O documento enaltece o extraordinário feito desportivo e o orgulho com que o piloto projecta as suas raízes madeirenses além-fronteiras", refere o partido, através de comunicado.

O título, que marcou o automobilismo internacional no passado mês de Outubro, foi selado nas finais da competição disputadas no Circuito de Zolder, na Bélgica. Yann Cristóvão protagonizou duas prestações de excelência, alcançando vitórias consecutivas nas rondas decisivas e assegurando o primeiro lugar da classificação final, com um total de 382 pontos.

Nascido em França em 2007, filho de pais madeirenses e com nacionalidade portuguesa, o piloto iniciou o seu trajecto no karting, onde o seu talento precoce e determinação despertaram a atenção de Lucas Lasserre, da equipa Speedhouse. Após a transicção para os automóveis na temporada de 2025 ao serviço da RDV Competition, o ano de 2026 marcou a sua afirmação definitiva. Já integrado na Speedhouse e ao volante do Ford Mustang n.º 4, evidenciou uma evolução sustentada e uma enorme capacidade de superação que culminaram na vitória absoluta da Rookie Challenge.

O texto do diploma assinado por Sara Madalena destaca a Diáspora Madeirense como um "extraordinário viveiro de talentos", sublinhando que Yann Cristóvão constitui um "exemplo inspirador" para as novas gerações. A iniciativa parlamentar do CDS-PP reconhece, de forma especial, a maneira como o piloto valoriza as suas origens e exibe a bandeira da Madeira, demonstrando que a distância geográfica não enfraquece os laços à terra e que o talento, aliado à disciplina e ao apoio familiar, gera resultados de excelência.

Com a aprovação deste voto em sessão plenária, a Assembleia Legislativa da Madeira expressará o seu profundo reconhecimento institucional, deliberando que esta manifestação de apreço seja formalmente comunicada a Yann Cristóvão, à sua família, à equipa Speedhouse e à organização da NASCAR Euro Series