CDS-PP Madeira apresenta voto de congratulação a Carlo Martins

A Representação Parlamentar do CDS-PP na ALM entregou um voto de congratulação no parlamento enaltecendo a distinção do madeirense Carlo Martins como 'General Manager of the Year' nos Hospitality Awards Africa 2026.

A cerimónia de consagração decorreu no passado sábado, dia 24 de Outubro, no Sheraton Lagos Hotel, em Ikeja, na Nigéria. O galardão, que reconhece Carlo Martins como o melhor director-geral de hotelaria no continente africano, foi recebido em seu nome pelo embaixador de Portugal na Nigéria, Paulo Santos.

No documento apresentado no parlamento madeirense, o CDS-PP enaltece o "notável percurso internacional do gestor, que teve início em 2023, com passagens por Angola e, posteriormente, por Cabo Verde. Desde 2025, Carlo Martins assume a direcção-geral do LAM Hotel Foya Branca, na ilha de São Vicente, onde tem promovido ativamente a formação e valorização dos trabalhadores locais, edificando uma identidade hoteleira assente em pilares como a humildade, a disciplina e o profissionalismo".

O CDS lembra que o ano de 2026 tem sido marcado por sucessivos reconhecimentos internacionais para o madeirense. Em Setembro, integrou a restrita lista 'Top 50 Men in Hospitality & Tourism in Africa 2026'. Adicionalmente, destaca-se como o único português entre os cinco finalistas mundiais na categoria 'World's Leading Sustainability Leader 2026' dos World Sustainable Travel & Hospitality Awards (cujos resultados serão revelados a 9 de Dezembro, em Paris), fruto do seu trabalho pioneiro no Hotel Foya Branca nas áreas da eficiência energética, gestão hídrica, valorização de produtos locais e envolvimento comunitário.

Além do sucesso internacional, o CDS-PP faz questão de sublinhar "a enorme dimensão humana e solidária de Carlo Martins na Região Autónoma da Madeira".

O voto de congratulação recorda que, durante o período mais crítico da pandemia de covid-19, em 2020, o gestor foi o mentor e principal promotor do projecto 'Hotelaria Madeirense Ajuda a Nossa Ilha', mobilizando trabalhadores do sector para preparar e distribuir refeições às famílias madeirenses em situação de vulnerabilidade.

