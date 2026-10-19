CDS-PP Madeira apresenta Voto de Pesar pelo falecimento de Leonel Nunes

O CDS-PP Madeira apresentou hoje à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um Voto de Pesar pelo falecimento de Leonel Martinho Gomes Nunes, histórico dirigente do Partido Comunista Português, sindicalista e antigo deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, falecido no passado dia 17 de Outubro de 2026, aos 76 anos de idade.

Morreu Leonel Nunes, dirigente do PCP Faleceu Leonel Nunes, militante e dirigente do PCP, aos 76 anos. A informação foi hoje divulgada pelo partido, que endereça o seu pesar à família e amigos.



Nascido a 11 de Novembro de 1949, na freguesia do Monte, concelho do Funchal, Leonel Nunes foi uma figura marcante da história política e social madeirense no período posterior à Revolução de 25 de Abril de 1974. Profissional do sector hoteleiro, exerceu funções como rececionista no Hotel Reid's, onde iniciou a sua intervenção sindical, tendo ao longo de várias décadas assumido responsabilidades partidárias e sindicais de relevo, designadamente na liderança do Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares da Região Autónoma da Madeira, na União dos Sindicatos da Madeira (USAM) e no Conselho Nacional da CGTP-IN.





No plano político, foi militante e dirigente histórico do Partido Comunista Português, tendo integrado o Comité Central entre 1992 e 2015. Exerceu funções de deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, eleito pela Coligação Democrática Unitária a partir de 1996, tendo desempenhado igualmente cargos de representação democrática na Assembleia Municipal do Funchal e na Assembleia de Freguesia do Monte, mantendo ainda uma forte ligação ao associativismo cultural, recreativo e desportivo da Região.





Em nota à imprensa, refere que "a sua presença na vida parlamentar madeirense representou uma expressão legítima da pluralidade democrática, do confronto de ideias e da diversidade de perspetivas que enriquecem o debate político". Diz ainda que "a sua actividade desenvolveu-se num quadro de divergências ideológicas e partidárias, próprio de uma democracia viva, sem que essas diferenças tenham impedido o reconhecimento da coerência das suas convicções, da sua postura respeitadora, da sua dedicação à causa pública e do seu contributo para a vida colectiva regional".





O CDS-PP Madeira entende que "a memória de quem dedicou uma parte substancial da sua vida à participação política e à representação dos cidadãos merece ser evocada com respeito e elevação institucional, independentemente das diferenças de pensamento ou de filiação partidária". De acordo com os 'centristas', "o falecimento de Leonel Nunes constitui, assim, uma perda para a vida política e sindical madeirense, deixando uma marca na história contemporânea da Região e na memória daqueles que com ele conviveram, trabalharam ou partilharam os espaços de debate democrático".





Nestes momentos de pesar, diz que "importa igualmente reconhecer o valor do diálogo, do respeito entre adversários políticos e da dignidade das instituições democráticas, princípios essenciais à construção de uma sociedade plural, livre e solidária".





O Voto de Pesar apresentado pelo CDS-PP Madeira manifesta o profundo pesar pelo falecimento de Leonel Martinho Gomes Nunes, presta homenagem ao seu percurso de intervenção cívica, política e sindical e ao contributo que deu à vida democrática, parlamentar e sindical da Região Autónoma da Madeira ao longo de várias décadas, e expressa à família, aos amigos, à Direcção Regional do PCP/Madeira, à União dos Sindicatos da Madeira e a todos os que com ele partilharam o seu percurso de vida as mais sentidas condolências.