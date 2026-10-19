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Madeira

CDS-PP Madeira apresenta Voto de Pesar pelo falecimento de Leonel Nunes

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O CDS-PP Madeira apresentou hoje à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um Voto de Pesar pelo falecimento de Leonel Martinho Gomes Nunes, histórico dirigente do Partido Comunista Português, sindicalista e antigo deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, falecido no passado dia 17 de Outubro de 2026, aos 76 anos de idade.

Morreu Leonel Nunes, dirigente do PCP

Faleceu Leonel Nunes,&nbsp;militante e dirigente do PCP, aos 76 anos. A informação foi hoje divulgada pelo partido, que endereça o seu pesar à família e amigos.&nbsp;


Nascido a 11 de Novembro de 1949, na freguesia do Monte, concelho do Funchal, Leonel Nunes foi uma figura marcante da história política e social madeirense no período posterior à Revolução de 25 de Abril de 1974. Profissional do sector hoteleiro, exerceu funções como rececionista no Hotel Reid's, onde iniciou a sua intervenção sindical, tendo ao longo de várias décadas assumido responsabilidades partidárias e sindicais de relevo, designadamente na liderança do Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares da Região Autónoma da Madeira, na União dos Sindicatos da Madeira (USAM) e no Conselho Nacional da CGTP-IN.



No plano político, foi militante e dirigente histórico do Partido Comunista Português, tendo integrado o Comité Central entre 1992 e 2015. Exerceu funções de deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, eleito pela Coligação Democrática Unitária a partir de 1996, tendo desempenhado igualmente cargos de representação democrática na Assembleia Municipal do Funchal e na Assembleia de Freguesia do Monte, mantendo ainda uma forte ligação ao associativismo cultural, recreativo e desportivo da Região.



Em nota à imprensa, refere que "a sua presença na vida parlamentar madeirense representou uma expressão legítima da pluralidade democrática, do confronto de ideias e da diversidade de perspetivas que enriquecem o debate político". Diz ainda que "a sua actividade desenvolveu-se num quadro de divergências ideológicas e partidárias, próprio de uma democracia viva, sem que essas diferenças tenham impedido o reconhecimento da coerência das suas convicções, da sua postura respeitadora, da sua dedicação à causa pública e do seu contributo para a vida colectiva regional". 



O CDS-PP Madeira entende que "a memória de quem dedicou uma parte substancial da sua vida à participação política e à representação dos cidadãos merece ser evocada com respeito e elevação institucional, independentemente das diferenças de pensamento ou de filiação partidária". De acordo com os 'centristas', "o falecimento de Leonel Nunes constitui, assim, uma perda para a vida política e sindical madeirense, deixando uma marca na história contemporânea da Região e na memória daqueles que com ele conviveram, trabalharam ou partilharam os espaços de debate democrático". 



Nestes momentos de pesar, diz que "importa igualmente reconhecer o valor do diálogo, do respeito entre adversários políticos e da dignidade das instituições democráticas, princípios essenciais à construção de uma sociedade plural, livre e solidária".



O Voto de Pesar apresentado pelo CDS-PP Madeira manifesta o profundo pesar pelo falecimento de Leonel Martinho Gomes Nunes, presta homenagem ao seu percurso de intervenção cívica, política e sindical e ao contributo que deu à vida democrática, parlamentar e sindical da Região Autónoma da Madeira ao longo de várias décadas, e expressa à família, aos amigos, à Direcção Regional do PCP/Madeira, à União dos Sindicatos da Madeira e a todos os que com ele partilharam o seu percurso de vida as mais sentidas condolências.

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