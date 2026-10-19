CDS-PP apresenta voto de pesar pela morte da “médica do povo” do Santo da Serra

O CDS-PP Madeira entregou hoje à presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um voto de pesar pelo falecimento de Maria Filomena Mina, médica de família que dedicou cerca de quatro décadas ao acompanhamento da população de Santo António da Serra e que ficou conhecida como a “médica do povo”.

Natural do Porto, Maria Filomena Mina morreu aos 72 anos. Iniciou funções no Centro de Saúde do Santo da Serra em 1985, tendo acompanhado várias gerações de famílias ao longo de 40 anos de actividade, num percurso marcado pela proximidade aos utentes e pela relação de confiança estabelecida com a comunidade.

A deputada do CDS-PP Sara Madalena destacou a dedicação e a disponibilidade da médica, cuja intervenção ultrapassava os cuidados prestados em consulta. Entre os exemplos apontados estão o acompanhamento dos utentes na gestão dos cuidados de saúde, nomeadamente na lembrança de consultas e vacinas, e o apoio prestado em situações de maior vulnerabilidade.

No voto de pesar, a representação parlamentar do CDS-PP sublinha que a prática profissional de Maria Filomena Mina se distinguiu “pela atenção individual, pela disponibilidade e pela preocupação em acompanhar os utentes para além do momento da consulta”.

A memória da médica está também assinalada na toponímia local, com a atribuição do seu nome à Rua Dra. Filomena Mina, no centro da freguesia de Santo António da Serra. Em Agosto de 2025, aquando da sua despedida do serviço activo, utentes e colegas prestaram-lhe uma homenagem.

“A sua morte representa uma perda sentida para a população de Santo António da Serra e para todos quantos reconheceram nela um exemplo de dedicação aos cuidados de saúde familiares e ao serviço público”, refere o documento.

Com esta iniciativa, o CDS-PP Madeira reconhece o contributo de Maria Filomena Mina para os cuidados de saúde primários e para o bem-estar da população, endereçando condolências à família, aos amigos, aos antigos colegas e à comunidade de Santo António da Serra.