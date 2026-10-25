Miguel Silva soma novo título europeu de Pool
Depois de sagrar-se campeão da Europa de Veteranos em Pool na categoria +46 na variante de bola 10. hoje o madeirense voltou a ser o melhor jogador europeu na bola e sagrou-se campeão europeu.
O madeirense Miguel Silva voltou ontem a brilhar no topo do Campeonato da Europa de Pool em veteranos que está a ter lugar em Valência, Espanha.
Depois de na sexta-feira ter festejado o título de campeão da Europa no escalão de +46 anos e na variante de bola 10, no final do dia de hoje o jogador em representação da selecção portuguesa de bilhar voltou ‘às mesas’ no Gandia Palace Hotel, para repetir o feito na variante de bola 8, na categoria +45 ano.
A caminhada até à final, foi de ‘ouro’ com alguns triunfos claros e outros onde teve mesmo que lutar até ao último ponto, como foi o caso da meia-final.
Na primeira ronda, que teve lugar na sexta-feira o jogador que veste a camisola do CCDE Electricidade da Madeira afastou o Raoul Reichegger por 7-6 com uma grande reviravolta depois de ter estado em desvantagem por 4-1. Seguiu-se novo triunfo, agora diante do neerlandês Tjeerd Hoekema por 7-3. Já na jornada de sábado Miguel Silva entrou da melhor forma com um triunfo por 7-0 frente a Raymond Hauge, da Noruega, para depois eliminar o sueco Tommi Harmaala por 7-1 na ronda dos 16 avos de final e o alemão Dietmar Pitz, por igual resultado nos oitavos-de-final.
Na ronda final agendada para hoje, Miguel Silva carimbou o passaporte para as meias-finais ao vencer o italiano Michele Monaco por 7-3, mas depois teve que suar para atingir a sua segunda final nestes campeonatos ao vencer o turco Ferdi Özdemir no 13.º jogo e por 7-6.
Na luta pelo ouro Miguel Silva veio a ter pela frente, curiosamente o adversário da ronda inaugural o austríaco Raoul Reichegger que fez uma brilhante caminhada na ronda de repescagem até chegar à final. Tal como na ronda inaugural o jogo ficou marcado pelo enorme equilíbrioe uma vez mais o madeirense veio a triunfar por 7-6.