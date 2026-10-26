CDS-PP propõe voto de congratulação ao campeão europeu madeirense Guilherme Andrade

A representação parlamentar do CDS-PP na ALM, através da deputada Sara Madalena, informou esta segunda-feira que deu entrada esta manhã de um voto de congratulação dirigido ao atleta madeirense Guilherme Andrade, pela "brilhante conquista" do título de Campeão da Europa de Muay Thai.

O jovem atleta sagrou-se campeão no passado dia 23 de outubro, em Paris, alcançando um feito desportivo assinalável: com apenas 17 anos de idade, Guilherme Andrade competiu num escalão superior ao seu, conquistando a medalha de ouro na categoria de Sub-24 (-57 kg), em representação da Selecção Nacional de Portugal. Sara Madalena, deputada do CDS/PP-Madeira na ALM

No documento entregue no parlamento madeirense, o CDS-PP enaltece o percurso imaculado do atleta do Club Sport Marítimo, que venceu os quatro combates disputados na prova. O jovem eliminou, sucessivamente, o checo Jaroslav Vojta, o israelita Yair Seti e o russo Stanislav Sotnikov, culminando com uma "vitória de enorme brio" frente ao francês Atilla Can no terceiro e decisivo round da final.

"O sucesso desportivo além-fronteiras continua a afirmar-se como um veículo privilegiado de prestígio para a nossa Região", sublinha o texto do diploma, destacando o trabalho da estrutura de formação verde-rubra, liderada pelo treinador Diogo Abrantes.

A iniciativa parlamentar frisa ainda que o resultado é fruto de "inumeráveis horas de sacrifício e de um rigoroso sentido de disciplina", constituindo um autêntico exemplo de perseverança e superação para a juventude madeirense.

Para o CDS-PP, "a consagração de Guilherme Andrade é a prova clara de que o talento, aliado ao esforço, supera quaisquer constrangimentos geográficos ou etários. O partido conclui sublinhando que o devido reconhecimento institucional ao desporto de alta competição é fundamental para inspirar as futuras gerações e continuar a projetar o nome da Madeira no Mundo".

O documento, que será levado a votação em sessão plenária, propõe que este justo agradecimento e congratulação seja formalmente remetido ao jovem campeão, à sua família, à Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai, ao Club Sport Marítimo e a toda a estrutura técnica responsável por esta conquista histórica.



