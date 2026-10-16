Milhares de fiéis assistiram à inauguração da estátua do Papa há 31 anos

A estátua comemorativa da visita do Papa João Paulo II à Região foi inaugurada a 16 de Outubro de 1995, junto à Assembleia Legislativa da Madeira. A obra foi do mestre Lagoa Henriques.

Milhares de pessoas acorreram à cerimónia de inauguração do monumento, que visava celebrar a visita do Santo Padre à Madeira três anos antes. A data para a inauguração não foi escolhida ao acaso: foi a 16 de Outubro de 1978 que João Paulo II foi eleito Papa.

Na ocasião, D. Teodoro Faria fez questão de salientar a vocação missionária de João Paulo II. "A sua presença foi o momento histórico mais importante na vida desta Diocese, missionária por vocação e posição geográfica. Passados quatro anos, a Madeira cumpre um dever de gratidão”, apontava.

Por seu lado, Alberto João Jardim, além de referir a presença e o impacto da Igreja Católica na Região, elogiou o local onde estava colocada a estátua, junto à ALRAM, de frente para o mar. Entretanto, a estátua foi realocada no adro da Sé.