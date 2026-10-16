Períodos de muita nebulosidade na Madeira esta sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que esta seja uma sexta-feira de céu com períodos de muita nebulosidade e vento fraco a moderado, a predominar de nordeste.

No caso concreto do Funchal, o IPMA aponta para céu pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade entre o meio da manhã e o final da tarde. O vento soprará fraco.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 23/24ºC