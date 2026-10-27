O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, visitou hoje o Connect Madeira 2026, evento, promovido pela MEO Empresas, de negócios, tecnologia e networking, que decorre amanhã no Savoy Palace.

Oportunidade para o líder do Governo elogiar o caminho que a Madeira está a trilhar nas mais diversas áreas.

“A política do meu governo é muito clara e cristalina. Nós apostamos, essencialmente, naquilo que é determinante para o nosso futuro e aquilo que é determinante é termos crescimento económico. A Madeira está a crescer há 64 meses, um crescimento acima da média nacional. Posso ainda. Com projecções do Produto Interno Bruto (PIB) para 2026, vamos ter um PIB de 8. 462 milhões de euros. Esta é, por isso, a oportunidade ideal para estarmos na vanguarda no desenvolvimento tecnológico. Queremos, assim, prestar apoio à MEO no desenvolvimento de novos sistemas tecnológicos.”

Presente neste evento está a CEO da MEO, Ana Figueiredo, que elogiou o potencial da Madeira para liderar a transformação tecnológica.

“A Madeira tem e dispõe de todas as condições para liderar esta transformação tecnológica Tem uma economia dinâmica E a MEO quer e tem obviamente essa ambição de ser um parceiro da ambição da Madeira”