Mariana Vargem foi quarta na Taça do Mundo de Tongyeong
Madeirense alcança um dos melhores resultados em 2026 em Taças do Mundo de Triatlo.
A madeirense Mariana Vargem foi hoje quarta classificada na Taça do Mundo de triatlo de Tongyeong, na Coreia do Sul, numa corrida ganha pela chinesa Xinyu Lin.
A única portuguesa presente na prova da Coreia do Sul gastou 56.53 minutos para cumprir o percurso sprint, numa corrida em que saiu do segmento de natação bastante atrasada, a 30 segundos da liderança, mas recuperou para estar no grupo da frente no final do ciclismo, onde veio mesmo a registar o terceiro melhor tempo no segmento. Já na corrida a madeirense continuou no pelotão da frente tendo cortado a linha de meta a apenas 11 segundos da vencedora e a seis da atleta francesa que conquistou a medalha de bronze.
Este foi o melhor resultado de Mariana Vargem, atleta do Ludens Clube Machico, numa prova da Taça do Mundo a nível individual, depois de, em 04 de outubro, ter conquistado o bronze em Roma na estafeta mista, com a lusa a subir aos 35.º posto do ranking olímpico.
A chinesa Xinyu Lin venceu em 56.42 minutos, menos três segundos do que a compatriota Anqi Huang e cinco do que a francesa Mathilde Gautier, segunda e terceira, respetivamente.
Na prova masculina, o vencedor foi o espanhol Alberto González García, em 50.03 minutos, com o suíço Max Studer a ser segundo, a sete segundos, e o norte-americano Keller Norland a terminar na terceira posição, a 14.