Períodos de céu muito nublado previstos para esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 14 de Outubro, períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira até ao início da manhã.

Segundo a previsão meteorológica, o vento soprará de nordeste, fraco a moderado, entre os 10 e os 30 km/h. Está também prevista uma pequena subida da temperatura, sobretudo da máxima nas terras altas da ilha da Madeira.

Na região do Funchal, são esperados períodos de céu muito nublado, com vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa norte, as ondas deverão ter entre 1,5 e dois metros, passando gradualmente de norte/nordeste para noroeste. Na costa sul, são esperadas ondas do quadrante sul com cerca de um metro.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 23 e os 24 graus Celsius.