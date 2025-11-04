‘Madeira Gaming Summit’ coloca Região no mapa da indústria dos videojogos

O Savoy Palace, no Funchal, recebe esta terça-feira o Madeira Gaming Summit, um evento internacional que pretende afirmar a Região como um novo hub de entretenimento interativo e tecnologia criativa.

Promovido pela ACIF-CCIM, em parceria com a DevGAMM — uma das marcas globais de referência na indústria dos videojogos — o encontro junta desenvolvedores, estúdios, investidores, investigadores e marcas tecnológicas de todo o mundo, num fórum dedicado à inovação, design, publicação e investimento no setor.

A sessão de abertura, marcada para as 09h30, conta com a presença de Andreia Dorita Collard, em representação do Governo Regional da Madeira, e marca o início de dois dias de debates e apresentações que integram o projecto eGames Lab — um consórcio nacional cofinanciado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

POLÍTICA

11h00 Visita à Madeira do candidato à Presidência da República António Filipe

António Filipe, candidato à Presidência da República, reúne-se com a União de Sindicatos da Madeira (CGTP), na Casa Sindical da Madeira, no Funchal. Na parte da tarde, pelas 15h00, está agendada uma acção de contactos com trabalhadores na Estação dos Viveiros - Serviços de Ambiente e Salubridade da Câmara Municipal do Funchal.

14h30 Acção Política do JPP

Iniciativa, na Rua dos Oliveiras, em frente à Escola Básica do Porto da Cruz (Machico) terá como porta-voz Luís Martins.

GOVERNO REGIONAL

Miguel Albuquerque em Bruxelas

O presidente do Governo Regional, acompanhado pelo secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, reúne-se com o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Raffaele Fitto, para discutir o próximo Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034. A agenda de Miguel Albuquerque conta ainda com a intervenção na Conferência de Alto Nível, a ter lugar no Parlamento Europeu, subordinada ao tema ‘A Madeira na Agenda Estratégica da UE’ sob os pilares da Conectividade, da Segurança e da Sustentabilidade'.

11h30 Visita de Paula Margarido ao Teatro Metaphora

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude visita o Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes, em Câmara de Lobos, no âmbito do Projecto ‘FEM EMPOWER’. Esta iniciativa europeia financiada pelo Programa Erasmus+ envolve seis países — Roménia, Islândia, Bélgica, Lituânia, Polónia e Portugal — e visa dar voz às jovens mulheres europeias, promovendo a sua participação activa nos processos democráticos e contribuindo para a construção da Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2026-2030. Durante o encontro, as representantes do projecto em Portugal apresentarão as ‘Fem Demands’, documento que sintetiza as recomendações e contributos recolhidos junto de mais de 900 mulheres e pessoas não binárias em toda a Europa, com o propósito de reforçar a inclusão, a representatividade e a igualdade de oportunidades.

14h30 VII Encontro Anual do Clube de Produtores Continente – Madeira

O evento, que decorre no Hotel Bio Quinta da Serra, no Jardim da Serra, contará com a presença do secretário regional da Agricultura e Pescas e de vários produtores regionais. A sessão de abertura está a cargo do secretário de Nuno Maciel. Segue-se, às 14h45, a apresentação do Clube de Produtores Continente, conduzida por Ondina Afonso, Presidente do CPC. Às 15h10, decorre a apresentação intitulada 'Cultivar o Futuro', por Ivone Silva, Diretora Comercial & Stocks Madeira, e Liliana Teixeira, Gestora Comercial. Pelas 15h40, terá lugar a entrega do 1.º Prémio Excelência Clube de Produtores do Continente – Madeira. A partir das 16h40, realiza-se a mesa redonda 'Eficiência e Sustentabilidade', moderada por Marta Barradas, do Clube de Produtores Continente. Às 17h50 está prevista a entrega dos diplomas da Academia, culminando o evento às 18h30 com a sessão de encerramento, que contará com a intervenção de João Pedro Santos, director-geral do Continente Modelo Madeira.

RELIGIÃO E SOCIEDADE

09h30 Encontro Ibérico das Comissões Episcopais de Comunicação Social

A Diocese do Funchal acolhe o Encontro Ibérico das Comissões Episcopais de Comunicação Social, subordinado ao tema 'A linguagem na comunicação eclesial'. Conferências por Gil Rosa, jornalista e subdirector da RTP Madeira, e Cristina Sánchez, directora do semanário espanhol Alfa y Omega. Segue-se debate. O encontro terá lugar no Seminário Diocesano, sito à Rua do Jasmineiro, no Funchal.

Na parte da tarde, está agendada uma visita à ilha e celebração de uma missa na Capela do Senhor dos Milagres, em Machico.

CULTURA

10h00/12h30 Residência Artística com Ricardo J. Martins e Quarteto de Cordas

Dia aberto da Residência Artística no Estúdio de Criação Artística do Funchal, permitindo ao público acompanhar parte do processo criativo e dos ensaios. Iniciativa apoiada pela Câmara Municipal do Funchal. O estúdio fica situado no Largo do Corpo Santo, na zona velha da cidade.

11h30 Inauguração da exposição 'O Silêncio das Cores'

Mostra de pintura em diamante e pintura 3D de Jéssica Freitas Ponte, estará patente na Biblioteca Municipal de São Vicente.

21h30 Concerto da Orquestra de Cordas 'Madeira Camerata', no Reid’s Palace, A Belmond Hotel – Funchal.

PROTECÇÃO CIVIL

23h30/03h00 Exercício de Emergência no Aeroporto da Madeira

Aeroporto realiza um exercício de emergência à escala total, no perímetro aeroportuário, na noite de 4 para 5 de Novembro.

AMBIENTE

4 a 26 de Novembro Início da Campanha 'Pela Nossa Floresta'

Arranca a campanha 'Pela Nossa Floresta', acção natalícia de sensibilização para a defesa da floresta madeirense, promovida pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), numa época em que cresce a procura de elementos naturais, como musgos, pinheiros e ramos, para as decorações natalícias.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 04 de Novembro:

1847 - Morre, com 38 anos, o compositor e pianista alemão Jakob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy, Felix Mendelssohn, nome maior do Romantismo.

1877 - É inaugurada a ponte ferroviária Maria Pia sobre o rio Douro. A construção foi adjudicada à empresa de Gustave Eiffel.

1922 - É descoberta pelo arqueólogo britânico Howard Carter, a entrada para o túmulo do rei Tutankhamun, Tutankhamen, no Vale dos Reis, no Egipto.

1946 - O Ato Constitutivo da UNESCO entra em vigor, organismo das Nações Unidas (ONU) para a Educação, Ciência e Cultura.

1952 - Dwight Eisenhower é eleito 34.º Presidente dos Estados Unidos.

1954 - Começa a extração petrolífera em Angola.

1956 - A Assembleia Geral das Nações Unidas aprova o envio de uma força multinacional para o Médio Oriente.

1964 - A TAP - Transportes Aéreos Portugueses, realiza o primeiro voo regular entre Lisboa e a ilha cabo-verdiana do Sal.

1970 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) apela a um cessar-fogo de 90 dias no Médio Oriente.

1972 - Nasce o futebolista Luís Figo. Venceu a Bola de Ouro em 2000, eleito, em 2011, o melhor jogador do mundo pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

1974 - A extrema-esquerda cerca o primeiro comício da Juventude Centrista, seguindo depois para o Largo do Caldas e destruindo a sede do partido.

1975 - Os Estados Unidos encerram a Missão em Angola perante os confrontos entre os três movimentos de libertação rivais.

1976 - O Reino Unido propõe a independência da Rodésia, sob um governo de maioria negra, para 1 de março de 1978.

1979 - A Embaixada norte-americana em Teerão é cercada por estudantes muçulmanos, que tomam como reféns 62 funcionários. Começa a crise dos reféns.

1984 - Daniel Ortega vence, com 67 por cento dos votos, as eleições na Nicarágua.

1987 -- Morre, aos 67 anos, José Maria do Rosário, presidente da União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, organização de que foi um dos fundadores.

1989 - O Governo da República Democrática Alemã (RDA) autoriza a partida para Ocidente dos cidadãos da Alemanha de Leste, detidos na Checoslováquia aguardando a possibilidade de continuar viagem.

1992 - O democrata William Jefferson Clinton, Bill Clinton, é eleito 42.º Presidente dos Estados Unidos da América.

1995 -- Morre, aos 73 anos, o primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin, Prémio Nobel da Paz em 1994, assassinado a tiro, em Telavive, por um extremista judeu.

2001 -- Morre o pintor português Luís Pinto Coelho, com 59 anos.

2002 - Morre, com 61 anos, o escritor e ensaísta José Martins Garcia.

2003 - O maior icebergue do mundo, batizado de B15, com 11.000 km2, o equivalente ao território da Jamaica, parte-se em dois, após ter sido atingido por uma violenta tempestade, no Antártico.

- Morre, aos 92 anos, a escritora Rachel de Queiroz, a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras.

2004 - O Supremo Tribunal da Indonésia anula a pena de prisão a que fora condenado o último governador de Timor-Leste Abílio Osório Soares.

- Morre, com 87 anos, Jacinto Ramos, ator e encenador, membro do Teatro Nacional D. Maria II, ex-diretor do CITAC e pioneiro na divulgação da dramaturgia do século XX, em particular através da Sociedade Guilherme Cossul.

2005 - Manuel Alegre apresenta manifesto de candidatura à Presidência da República.

- A ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, preside ao lançamento na Internet do Museu Virtual do Cartoon, constituído por desenhos e referências históricas dos maiores caricaturistas do Mundo.

- O Tribunal polaco encarregue de preparar a beatificação do Papa João Paulo II inicia os seus trabalhos em Cracóvia, a cidade polaca onde Karol Wojtyla passou a maior parte da vida antes de ser eleito Papa.

2006 - Abertura da Cimeira de Pequim, China, do Fórum de Cooperação Sino-Africano, com a participação de líderes de 48 países africanos. A China promete duplicar a ajuda a África até 2009 e criar uma câmara de comércio conjunta com os países africanos.

- Katharine Jefferts Schori, bispo da diocese de Nevada, é entronizada a primeira mulher primaz da Igreja Episcopal norte-americana, na Catedral Nacional de Washington.

2007 - Milhares de simpatizantes do Presidente Hugo Chávez saem às ruas de Caracas para manifestar apoio à reforma de 69 artigos da Constituição venezuelana, que passará a permitir que o Presidente se recandidate ao cargo quantas vezes quiser.

- A múmia de Tutankamon é retirada do seu túmulo em Luxor, cidade na margem oriental do rio Nilo, no sul do Egipto, e o seu rosto revelado pela primeira vez na história, anuncia o Conselho Supremo das Antiguidades egípcio.

2008 - O Sporting alcança pela primeira vez na sua história os oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao vencer em casa o Shakhtar Donetsk por 1-0, em encontro da quarta jornada do Grupo C.

- Morre, com 66 anos, o escritor norte-americano Michael Crichton, autor de mais de uma dezena de"best-sellers", entre os quais "Parque Jurássico", "Congo" e "O mundo perdido".

2009 - A cientista Mónica Bettencourt Dias é distinguida pela Organização Europeia de Biologia Molecular ao ser incluída na sua lista anual dos mais talentosos jovens cientistas da Europa. A investigadora dirige o Laboratório de Regulação do Ciclo Celular do Instituto Gulbenkian de Ciência.

- Morre, aos 77 anos, Álvaro da Costa Leite, fundador e presidente do conselho de administração do Finibanco.

2010 - Irlanda apresenta plano de austeridade. O objetivo é reduzir o défice orçamental para um intervalo entre os 9,25% e os 9,50% em 2011.

2012 -- Morre, aos 85 anos, Luís Maria Teixeira Pinto, professor universitário e antigo ministro da Economia do Governo de Salazar.

2014 - O secretário de Estado da Administração Pública, Leite Martins, aprova a proposta do Instituto de Segurança Social para a redução de 697 postos de trabalho, cujos funcionários deverão ser colocados em inatividade, no âmbito do regime de requalificação.

2015 - Morre, aos 65 anos, Melissa Mathison, guionista do clássico do cinema da década de 1980 "E.T. - O Extraterrestre", e que esteve casada durante 21 anos com o ator Harrison Ford.

2016 - A proposta de Orçamento do Estado para 2017 e as Grandes Opções do Plano são aprovadas na generalidade pela esquerda parlamentar, com os votos favoráveis do PS, BE, PCP e PEV e contra do PSD e CDS-PP.

- Portugal é eleito para a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas (ONU), com a jurista Patrícia Galvão Teles a receber 151 votos.

- Entra em vigor o Acordo de Paris, 30 dias após a ratificação por pelo menos 55 países responsáveis por um mínimo de 55% das emissões mundiais de GEE. Em outubro a União Europeia já tinha ratificado oficialmente o Acordo e depositado nas Nações Unidas (ONU) os instrumentos de ratificação do documento.

2017 - Morre, aos 62 anos, João de Matos, primeiro chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas.

2018 - O piloto Miguel Oliveira sagra-se vice-campeão mundial de Moto2, atrás do italiano Francesco Bagnaia, e a Honda conquista o título de construtores, no final do Grande Prémio da Malásia.

2019 - A Fundação Calouste Gulbenkian conclui a venda da petrolífera Partex à tailandesa PTTEP por cerca de 622 milhões de dólares (cerca de 555 milhões de euros).

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anuncia que vai dissolver o Parlamento e marcar eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro.

- O Conselho de Ministros aprova o decreto-lei que estabelece a Lei Orgânica do Estado-Maior-General das Forças Armadas e altera as leis orgânicas dos seus três ramos na sequência da reforma da estrutura superior militar.

2022 - O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garante que a Ucrânia está preparada para "uma paz justa e equitativa" e nega a ideia que a Rússia está disposta a negociar o fim da guerra na Ucrânia.

- Morre, aos 56 anos, Daniel Batalha Henriques, bispo auxiliar de Lisboa.

2024 - Morre, aos 68 anos, Joaquim Pinto, músico, fundador dos Mão Morta.

PENSAMENTO DO DIA

Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar Fernando Pessoa/Alberto Caeiro (1888-1935), poeta português

Este é o tricentésimo nono dia do ano. Faltam 57 dias para o termo de 2025.v