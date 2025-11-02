Albuquerque e Duarte Freitas em Bruxelas para discussão de Quadro Financeiro Plurianual

O presidente do Governo Regional desloca-se a Bruxelas, acompanhado pelo secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, entre os dias 3 e 5 de Novembro. O motivo da viagem é uma reunião com o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Raffaele Fitto, para a discussão do próximo Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034.

A reunião terá ligar no dia 4 de Novembro, sendo que nela participam os presidentes da RUP. De acordo com nota remetida à imprensa, "as expectativas da Madeira [são] de uma visão integrada e financiamento adequado e adaptado, que reflicta as limitações estruturais permanentes previstas no estatuto especial, reconhecido pelo artigo 349º do Tratado sobre o Funcionamento da UE, e de uma governação em que as RUP participem da concepção à implementação".

A agenda de Miguel Albuquerque conta ainda com a intervenção na Conferência de Alto Nível, a ter lugar no Parlamento Europeu, subordinada ao tema ‘A Madeira na Agenda Estratégica da UE’ sob os pilares da Conectividade, da Segurança e da Sustentabilidade'.