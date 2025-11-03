Turista morre na zona da Praia Formosa

Um turista de nacionalidade alemã morreu esta tarde na zona da Praia Formosa, mais precisamente na Praia do Areeiro.

Segundo populares, o corpo foi avistado a boiar no mar.

Tal como o DIÁRIO noticiou, populares tentaram reanimá-lo em terra, assim como os bombeiros, mas o óbito acabou de ser declarado no local.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.

4.ª morte no mar desde o Verão

Esta é a quarta morte ocorrida no mar da Região desde o Verão.

O primeiro, um homem com cerca de 50 anos, foi encontrado inanimado na água. Sofreu uma paragem cardiorrespiratória na Praia Formosa e morreu a caminho do hospital.

O segundo caso ocorreu na Ponta do Passo, no Porto Santo. O estrangeiro encontrava-se de férias na ilha com um grupo de amigos e foi arrastado pela corrente.

A terceira morte ocorreu no último sábado, na Praia da Maiata, no Porto da Cruz. Tratou-se de um turista irlandês que morreu ao tentar salvar a filha da forte agitação marítima.