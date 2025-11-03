 DNOTICIAS.PT
Turista morre na zona da Praia Formosa

Um turista de nacionalidade alemã morreu esta tarde na zona da Praia Formosa, mais precisamente na Praia do Areeiro.

Segundo populares, o corpo foi avistado a boiar no mar.

Tal como o DIÁRIO noticiou, populares tentaram reanimá-lo em terra, assim como os bombeiros, mas o óbito acabou de ser declarado no local.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.

4.ª morte no mar desde o Verão

Esta é a quarta morte ocorrida no mar da Região desde o Verão.

O primeiro, um homem com cerca de 50 anos, foi encontrado inanimado na água. Sofreu uma paragem cardiorrespiratória na Praia Formosa e morreu a caminho do hospital.

O segundo caso ocorreu na Ponta do Passo, no Porto Santo. O estrangeiro encontrava-se de férias na ilha com um grupo de amigos e foi arrastado pela corrente.

Dois afogamentos no Arquipélago da Madeira em quatro meses

Entre os dias 1 de Maio e 30 de Setembro, a Autoridade Marítima Nacional registou dois afogamentos no Arquipélago da Madeira.

Acessos ao mar encerrados no Funchal devido à agitação marítima

A Frente MarFunchal informou que os acessos ao mar em alguns complexos balneares do Funchal encontram-se temporariamente encerrados devido à forte agitação marítima.

Homem em estado crítico na Praia Formosa

Um homem, ao que tudo indica estrangeiro, está em estado crítico na zona da Praia Formosa.

A terceira morte ocorreu no último sábado, na Praia da Maiata, no Porto da Cruz. Tratou-se de um turista irlandês que morreu ao tentar salvar a filha da forte agitação marítima.

