Modelo de IA cria mapa mais detalhado de sempre do cérebro de ratos

Um modelo de Inteligência Artificial (IA) desenvolvido nos Estados Unidos (EUA) criou o mapa mais detalhado de sempre do cérebro de ratos com mais de 1.300 regiões e sub-regiões, noticiou a EFE.

"É como passar de um mapa que mostra apenas continentes e países para um que mostra estados e cidades", indicou a investigadora doutorada em Genética Molecular no Instituto Allen e uma das autoras do estudo, Bosiljka Tasic.

O modelo de IA CellTransformer, desenvolvido por cientistas da Universidade da Califórnia, em São Francisco (UCSF) e do Instituto Allen, em Seattle, reconstruiu um mapa cerebral que, em vez de tipos de células, representa as diferentes regiões e sub-regiões do cérebro.

Os autores do estudo, publicado na revista científica Nature Communications, destacaram que o mapa ofereceu um nível de detalhe "sem precedentes" que ajuda a compreender melhor o cérebro.

O novo mapa permitiu aos cientistas associar funções, comportamentos e estados de doença específicos a regiões celulares mais pequenas e precisas.

Ao contrário dos modelos anteriores, o novo mapa cerebral foi criado a partir de dados transcriptómicos espaciais de grande escala, o que significa que foi construído inteiramente com dados, em vez de interpretação humana.

A doutorada disse ainda que o mapa revelou regiões do cérebro até agora desconhecidas.

"(O mapa) revela sub-regiões até agora desconhecidas do cérebro do ratinho. E, com base em décadas de neurociência, as novas regiões correspondem a funções cerebrais especializadas ainda por descobrir", disse Tasic.

O novo mapa cerebral forneceu " um roteiro para novas hipóteses e experiências sobre o papel que estas regiões desempenham", acrescentaram os investigadores do estudo.

O CellTransformer permitirá aos cientistas definir regiões e subdivisões cerebrais com base em cálculos de vizinhanças celulares partilhadas, da mesma forma que se definem os bairros de uma cidade observando os tipos de edifícios que existem em cada zona.

O professor de neurologia e bioengenharia na UCSF e o principal autor do estudo, Reza Abbasi-Asl, disse ainda que CellTransformer foi baseado "na mesma tecnologia poderosa de ferramentas de IA como o ChatGPT", sublinhando que ambos se destacam na compreensão do contexto.

O CellTransformer é capaz de interpretar corretamente como as células estão organizadas e relacionadas, já o ChatGPT gera respostas coerentes em linguagem natural.