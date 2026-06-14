Doze distritos do continente sob aviso amarelo devido a chuva e trovoada

Doze distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros e trovoada, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga encontram-se sob aviso amarelo, com previsão de trovoada e chuva, até às 09:00.

Já Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco (desde as 03:09), Santarém, Coimbra e Portalegre (desde as 12:00) estão até às 21:00 de hoje sob aviso amarelo pelas mesmas razões.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.