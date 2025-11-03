Teatro Metaphora acolhe projecto europeu 'FEM EMPOWER'

O Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes irá receber, amanhã pelas 11h30, a iniciativa europeia FEM EMPOWER.

Trata-se de um projecto financiado pelo programa Erasmus+ que envolve seis países, Roménia, Islândia, Bélgica, Lituânia, Polónia e Portugal, e que tem como objectivo dar voz às jovens mulheres europeias, promovendo a sua participação activa nos processos democráticos e contribuindo para a construção da Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2026-2030.

Durante o encontro, será apresentado o documento ‘Fem Demands’, que reúne as recomendações e contributos recolhidos junto de mais de 900 mulheres e pessoas não binárias em toda a Europa. Este documento sintetiza propostas que visam reforçar a inclusão, a representatividade e a igualdade de oportunidades, integrando a perspetiva das novas gerações no debate europeu sobre igualdade de género.

Segundo o comunicado enviado, “esta visita constitui uma oportunidade para reforçar o diálogo e a cooperação entre o Governo Regional e as organizações de base comunitária, que desempenham um papel essencial na promoção da igualdade, da cidadania e do empoderamento juvenil, contribuindo para uma Madeira mais participativa, solidária e europeia.”

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcará presença na iniciativa.