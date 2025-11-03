M1lhão saiu para apostador na Madeira

O prémio no valor de 1 milhão de euros, correspondente ao concurso M1lhão, dos Jogos Santa Casa, saiu a um apostador na Madeira.

O sorteio realizou-se na passada sexta-feira, dia 31 de Outubro, e contemplou o código BPM 29136.

"Esta 'tradição' dos Jogos Santa Casa volta para o próximo mês com mais 1.000.000,00€ (garantidos) a sorteio", indica nota dos Jogos Santa Casa.

Este é um jogo associado ao Euromilhões, que garante mensalmente um prémio de 1 milhão de euros, em Portugal.