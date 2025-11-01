Encurralados na Festa da Castanha
O que era para ser festa tornou-se num caos para muitos que ficaram com as suas viaturas bloqueadas
A grande afluência à Festa da Castanha, no Curral das Freiras, este sábado, 1 de Novembro, deixou dezenas de carros bloqueados.
A situação ocorreu no aterro da Estrada do Ribeiro Cidrão, onde centenas de automobilistas acorreram para parquear as suas viaturas, alguns deles de forma irregular deixando dezenas de carros literalmente presos.
O que era para ser uma festa tornou-se num verdadeiro martírio para aqueles que querem sair do Curral e estão encurralados.
A Polícia de Segurança Pública presente no local orientou os donos das viaturas bloqueadas a aguardar até ao regresso dos transgressores, já que por agora não há nada a fazer.
