Encurralados na Festa da Castanha

A grande afluência à Festa da Castanha, no Curral das Freiras, este sábado, 1 de Novembro, deixou dezenas de carros bloqueados.

A situação ocorreu no aterro da Estrada do Ribeiro Cidrão, onde centenas de automobilistas acorreram para parquear as suas viaturas, alguns deles de forma irregular deixando dezenas de carros literalmente presos.

O que era para ser uma festa tornou-se num verdadeiro martírio para aqueles que querem sair do Curral e estão encurralados.

A Polícia de Segurança Pública presente no local orientou os donos das viaturas bloqueadas a aguardar até ao regresso dos transgressores, já que por agora não há nada a fazer.