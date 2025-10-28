“Madeira é uma das regiões mais ricas e com maior risco de pobreza”, diz o PS

“A Madeira regista um elevado PIB, que a torna numa das regiões mais ricas do país, mas isso não se reflete no dia a dia das pessoas. Pelo contrário, os problemas continuam sem ser resolvidos e somos uma das regiões do país com maior taxa de risco de pobreza. Infelizmente, os fundos de coesão não têm servido para pôr a mexer o elevador social, que está avariado há muito tempo, na Madeira”, afirmou Sofia Canha no debate do Orçamento do Estado para 2026, na Assembleia da República.

A deputada socialista questionou o Governo sobre os diversos projetos estratégicos prometidos para a Região, essenciais para melhorar a vida dos madeirenses e porto-santenses.

“Onde estão as diligências para criar uma linha marítima regular entre a Madeira e o continente? Onde estão as verbas para reforçar os meios aéreos de combate aos incêndios? Onde estão os fundos para recuperar o edifício do antigo centro educativo? E a regularização das verbas para o financiamento do passe sub23? Sem esquecer o compromisso do Governo em assumir a dívida de 67 milhões de euros dos subsistemas de saúde”, perguntou.

A deputada evidenciou que “há compromissos que estavam incluídos no orçamento de 2025 e que ficaram de fora desta proposta, como a revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas”, acusando o Governo de desinteresse em resolver os problemas da Região.