PSP localiza armazém de droga nos Canhas

Um homem de 56 anos, residente no concelho da Ponta do Sol, foi detido pela Polícia de Segurança Pública pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo o Comando Regional da PSP, a detenção ocorreu na sequência de denuncias feitas na Esquadra da Ponta do Sol, que apontavam para a existência da actividade de cultivo e tráfico de estupefacientes na zona agrícola dos Canhas.

“Após pesquisa de informação por parte dos polícias, foi possível referenciar o local indicado bem como identificar alguns consumidores que deambulavam naquela zona, confirmando-se as suspeitas iniciais. Através do reforço da investigação criminal, foi montado um dispositivo com o intuito de efectuar o flagrante delito do traficante, facto que veio a acontecer junto de um armazém agrícola de sua propriedade”, informou a PSP em comunicado.

A PSP apreendeu 86 doses de haxixe e algumas plantas de liamba que se encontravam no interior do armazém, suficientes para traficar 445 doses individuais.

Nesta ação foi também apreendido diverso material utilizado para esta actividade ilícita, uma balança de precisão e 135 euros em dinheiro, provenientes da actividade de tráfico.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial do Funchal na passada sexta-feira, acabando por ser restituído à liberdade mediante constituição de arguido e termo de identidade e residência.