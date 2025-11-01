Cidadão irlandês terá tentado entrar na água para socorrer adolescente

O corpo encontrado a boiar, na tarde deste sábado, na Praia da Maiata, no Porto da Cruz pertence a um homem de 44 anos, de nacionalidade irlandesa.

Ao DIÁRIO, Bruno Teles, comandante da Zona Marítima da Madeira, explica que o homem terá tentado entrar no mar para auxiliar uma adolescente de 14 anos. "Entretanto a adolescente foi retirada da água com a ajuda de uma bóia presumivelmente por populares."

Refere que pelas 14h55 a Capitania do Porto do Funchal recebeu um contacto do Serviço Regional de Protecção Civil a dar conta que duas pessoas estavam em dificuldades no mar na zona da Maiata. De imediato, foram activados meios de emergência: "Neste caso, por estar mais perto, foi activada uma embarcação com tripulantes do SANAS que, ao chegar ao local, deparou-se com a vítima na água e que não se mexia. Retiraram o senhor de dentro de água, fizeram Suporte Básico de Vida e manobras de recuperação, mas infelizmente não conseguiram reverter a situação."

O corpo foi transbordado para a Estação Salva-Vidas de Santa Cruz onde foi declarado o óbito pelo delegado de saúde.

"Sujeito a confirmação, tudo leva a crer" que se trata de pai e filha, informa o comandante da Zona da Marítima da Madeira.

O capitão Bruno Teles deixa ainda um apelo aos cuidados a ter no mar nesta altura do ano. "Estamos a entrar no mar de Inverno, o mar tem muita energia e é muito importante que as pessoas tenham cuidado junto à orla marítima."

Tal como noticiado, a vítima do sexo feminino foi socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.