Orquestra de Cordas apresenta 'Madeira Camerata'

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) juntamente com a Orquestra de Cordas, apresenta amanhã, pelas 21h30, o espectáculo 'Madeira Camerata'.

Um concerto que terá lugar no Reid’s Palace – A Belmond Hotel, no Funchal e conta com a direcção musical do violinista Norberto Gomes.

O programa inclui a interpretação do Concerto para duas violas de Georg Philipp Telemann, com os violetistas Volodymyr Petryakov e Francisco Caldeira como solistas convidados. O repertório abrange diferentes períodos da história da música, com destaque para obras do período barroco e moderno.

Ver Galeria Violetista Francisco Caldeira, Foto OCM

Este concerto irá passar pelo período barroco, caracterizado por uma estética exuberante, emotiva e ornamentada, que deixou um legado duradouro e que influenciou profundamente a música clássica e a arte em geral; e pelo período moderno, que teve início em 1900 até os dias atuais, marcada por uma transformação significativa que reflete as mudanças sociais, culturais e tecnológicas do século XX e início do século XXI. Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira

A Madeira Camerata, criada em 1997, é um agrupamento interno da Orquestra Clássica da Madeira dedicado à interpretação de repertório para orquestra de cordas e à divulgação da música portuguesa escrita para esta formação. O grupo já representou a Região Autónoma da Madeira em vários festivais internacionais, incluindo o Festival de Artes de Macau e o Festival de Música de Ferrol, em Espanha, além de concertos no Porto e no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Os bilhetes para o concerto têm o preço de 20 euros e estão disponíveis na recepção do Reid’s Palace.