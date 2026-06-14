Portugal continua a preparar estreia frente à República Democrática do Congo

A seleção portuguesa de futebol continua hoje a preparar a estreia no Mundial2026 frente à República Democrática do Congo, num treino em que a presença do defesa Rúben Dias é a principal dúvida.

Os comandados do selecionador Roberto Martínez vão voltar a treinar no Gardens North County District Park, complexo desportivo em Palm Beach, na Flórida, que vai servir de 'quartel-general' da formação das 'quinas' nos Estados Unidos.

Rúben Dias esteve ausente do treino de sábado, o primeiro em solo norte-americano, e a sua presença na sessão de hoje é a principal dúvida.

A sessão de trabalho está agendada para as 18:45 locais (23:45 em Lisboa), com 15 minutos abertos à comunicação social. Antes do treino, pelas 18:00 (23:00), um jogador vai falar à comunicação social.

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para quarta-feira frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início às 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.