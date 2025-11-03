Ricardo J. Martins e Quarteto de Cordas em Residência Artística no Estúdio de Criação Artística do Funchal

A partir desta segunda-feira até ao próximo domingo, 9 de Novembro, "o Estúdio de Criação Artística do Funchal, espaço da Câmara Municipal do Funchal, recebe a residência artística de Ricardo J. Martins, em colaboração com um Quarteto de Cordas Madeirense", período durante o qual "o músico irá dedicar-se aos ensaios e à gravação de composições originais, explorando a fusão entre a música popular, com destaque para o fado e a guitarra portuguesa, e o universo erudito", informa uma nota da autarquia.

Assim, acrescenta a CMF, "entre as obras que serão desenvolvidas, destaca-se a criação de onze temas inéditos, incluindo uma trilogia intitulada 'A Ilha Maravilhosa', composta pelos andamentos 'Avistamento', 'Desembarque' e 'Reconhecimento', concebida como uma homenagem ao povo e à cultura madeirense".

Refira-se que "o quarteto de cordas que acompanha Ricardo J. Martins é formado por Natacha Guimarães e Joana Costa ao violino, Marta Morera na viola de arco e Jaime Dias no violoncelo, contribuindo com uma sonoridade rica e versátil à proposta musical", garante a nota.

Amanhã, 4 de Novembro, entre as 10h00 e as 12h30, "será realizado um dia aberto, permitindo ao público acompanhar parte do processo criativo e dos ensaios, oferecendo uma oportunidade rara de contacto directo com o trabalho artístico em desenvolvimento", incentiva a autarquia aos interessados. O estúdio fica situado no Largo do Corpo Santo, na zona velha do Funchal.

Foto DR/CMF

"A iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, promete proporcionar uma experiência única, marcada pela interseção entre tradição popular e música clássica contemporânea, valorizando a identidade cultural da Madeira e o talento local", conclui a nota.