Família procura turista desaparecido na Madeira

A família de Igor Holewiński, um turista de 31 anos que se encontra de férias na ilha da Madeira, diz estar desesperada sem notícias do seu familiar.

A sua irmã, Olga Holewiński, referiu que não tem qualquer contacto com ele desde a manhã de ontem, altura em que o turista informou que ia realizar uma caminhada sozinho em direcção ao Pico Ruivo.

“O último sinal do telemóvel apareceu na zona da Levada dos Tornos. Desde então ele não lê mensagens nem atende chamadas, o que nunca aconteceu. Peço encarecidamente a quem tenha alguma informação sobre o seu paradeiro para entrar em contacto com a polícia local”, apelou.

Igor mede 1.95 m, tem cabelo loiro e usa óculos, informou a irmã.

A polícia da Polónia também já foi informada do sucedido.