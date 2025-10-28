CHEGA diz que Orçamento de Estado "falha vergonhosamente para com a Região Autónoma da Madeira"

O deputado do CHEGA acusou o primeiro-ministro Luís Montenegro de apresentar um Orçamento de Estado para 2026 que, no seu entender, "falha vergonhosamente para com a Região Autónoma da Madeira". Francisco Gomes classificou o documento como “uma mão cheia de promessas quebradas e zero respeito pela autonomia”.

No debate com o líder do executivo, denunciou o que diz ser o “incumprimento sistemático do governo da República relativamente às promessas feitas aos madeirenses”, sublinhando que "o documento ignora compromissos como a ligação marítima com o continente, o segundo meio aéreo de combate a incêndios, as viagens aéreas a valor fixo sem, a recuperação das esquadras policiais e do estabelecimento prisional, bem como a criação de subsídios de insularidade para os militares e membros das forças de segurança".

"Este orçamento é uma fraude política contra a Madeira. Luís Montenegro falou em respeito, compromisso e desenvolvimento, mas o que trouxe foi nada. Nada para o ferry, nada para os bombeiros, nada para a segurança, nada para a mobilidade, nada para a Madeira. É um orçamento de covardia e de joelhos perante Bruxelas", refere em nota à imprensa.

O deputado afirmou que o CHEGA não permitirá que a Madeira seja tratada como província subordinada do continente e acusou o PSD de “usar a autonomia como slogan eleitoral” enquanto “bloqueia todas as medidas que dariam dignidade financeira e económica à Região”.

O parlamentar também garantiu que o CHEGA vai apresentar “mais de duas dezenas” de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para defender a Madeira, exigindo respeito institucional, coesão territorial e justiça económica para a Região.