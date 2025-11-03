"Silêncio das Cores" em exposição na Biblioteca Municipal de São Vicente

Jéssica Freitas Ponte "é uma jovem de alma forte e coração sensível" e é a artista plástica cuja primeira exposição é denominada "O Silêncio das Cores", marcada para amanhã, 4 de Novembro, pelas 11h30. A obra reúne "diversos trabalhos, incluindo pintura em diamante e pintura em 3D", informa a Biblioteca Municipal de São Vicente, onde a artista terá palco para o seu primeiro grande passo artístico.



"A sua trajetória tem sido marcada por desafios de saúde que, por vezes, limitam a sua liberdade, mas nunca a sua vontade de sonhar", elogia a BMSV. "Ao longo do caminho, experimentou diferentes rumos, até descobrir na arte o seu verdadeiro refúgio. É através dela que Jéssica encontra liberdade e transforma as suas emoções em forma e cor".

E acrescenta: "Apesar das dificuldades impostas pela epilepsia reflexa refratária, nunca deixou de acreditar no poder dos recomeços. Concluiu o 7.º ano no ensino especial e, com coragem e criatividade, continua a pintar a sua própria história, de superação, sensibilidade e amor pela arte".

Uma história que poderá ver, em presença e a cores, na Biblioteca Municipal de São Vicente, onde a obra estará patente até ao dia 5 de Dezembro.