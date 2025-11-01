Corpo a boiar na Praia da Maiata mobiliza bombeiros e SANAS
Os Bombeiros Municipais de Machico estão neste momento na Praia da Maiata, no Porto da Cruz, porque foi avistado um corpo a boiar no mar e que está a afastar-se da costa.
Segundo o que foi possível aferir, na água estava também outra pessoa, mas que foi entretanto resgatada. A vítima, do sexo feminino, encontra-se bem, mas nervosa com a situação.
Para o local foi também accionado o SANAS.
Os Bombeiros Municipais de Machico estão no local com uma ambulância e três elementos. O alerta foi recebido às 15h30.
