Confiança na Construção e Obras Públicas foi a única a aumentar

Os Inquéritos Qualitativos de Conjuntura (IQC) recolhidos junto das empresas de quatro dos principais sectores da economia regional, revelam que, em Outubro de 2025, apenas os indicadores de confiança do sector da Construção e Obras Públicas aumentou, enquanto os sectores de actividade da Indústria Transformadora, do Comércio e dos Serviços regista-se uma diminuição face ao mês anterior. A informação é recolhida mensalmente pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) e foi divulgada esta segunda-feira.

"O indicador de confiança da Indústria Transformadora diminuiu em outubro, após ter aumentado em setembro. A evolução do indicador deveu-se ao contributo negativo de todas as componentes: das opiniões sobre a evolução da procura global, das apreciações relativas aos stocks de produtos e das perspetivas de produção. O saldo das expectativas relativas aos preços de venda aumentou em outubro, após ter recuado em agosto e setembro", resume a DREM.

Já na Construção e Obras Públicas, "o indicador de confiança aumentou em outubro, após ter diminuído em setembro. A evolução no último mês refletiu o contributo positivo das apreciações sobre a carteira de encomendas e das perspetivas de emprego. O saldo das perspetivas de preços praticados pela empresa nos próximos três meses aumentou em outubro, após ter recuado em agosto e setembro".

Foto DREM

Entretanto, no Comércio, "o indicador de confiança do diminuiu entre agosto e outubro, após ter aumentado em julho. A evolução do indicador em outubro resultou do contributo negativo do volume de vendas, tendo as apreciações sobre as perspetivas de atividade da empresa e o volume de stocks contribuído positivamente. O saldo das perspetivas de evolução futura de preços aumentou em outubro, após ter diminuído em setembro".

Por fim, nos Serviços, "o indicador diminuiu durante quatro meses consecutivos terminados em outubro, após ter aumentado nos cinco meses precedentes. A evolução do indicador em outubro resultou do contributo negativo das opiniões sobre a evolução passada da carteira de encomendas e das apreciações sobre a atividade da empresa, tendo as perspetivas relativas à evolução futura da procura contribuído positivamente. O saldo relativo às expectativas de preços de prestação de serviços aumentou em outubro, após ter diminuído nos cinco meses precedentes".

A DREM também dá conta que "mais de um quarto das empresas da Indústria Transformadora e dos Serviços preveem aumentar o investimento em 2026", enquanto que a maioria dessas empresas (63,7% na indústria transformadora e 63,3% nos serviços) "preveem uma estabilização no investimento face a 2025. Assim, "26,7% das empresas na indústria transformadora e 28,6% das empresas nos serviços antecipam um aumento do investimento em 2026, enquanto 9,3% e 8,1% das empresas inquiridas, pela mesma ordem, preveem uma diminuição do investimento", realça.