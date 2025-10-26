Madeira reconhecida como ‘Região Angel': segunda região segura para AVC em Portugal

À margem da 2.ª edição da caminhada solidária ‘Pare o AVC, Junte-se a Nós!’, uma iniciativa promovida pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), através da sua Unidade de AVC, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), Micaela Freitas, secretária regional de Saúde e Protecção Civil, anunciou que a Região Autónoma da Madeira (RAM) foi oficialmente distinguida como ‘Região Angel’, tornando-se a segunda região em Portugal a alcançar este reconhecimento internacional que atesta elevados padrões de qualidade na resposta ao Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Em declarações aos jornalistas, a titular da pasta explicou que “a distinção significa que nós reunimos determinados critérios para sermos elegidos como ‘Região Angel’, nomeadamente, estes critérios são de elevados padrões de qualidade internacionais que a nossa Região cumpre”, sublinhando, também, que a Madeira possui “uma unidade de AVC que cumpre todos os tempos necessários para intervenção numa situação de emergência e quando nós falamos nesta intervenção é a que vai desde o primeiro momento, até o momento em que quem está junto do doente com a AVC comunica essa situação até o diagnóstico e o tratamento.”

“A Região cumpre com estes critérios todos, tem uma unidade de AVC extremamente preparada, tem profissionais de várias áreas que também têm informação adequada a estas situações, tem meios de diagnóstico e de tratamento exigidos para a 'Região Angel', tem formação permanente, realiza campanhas de sensibilização e cumpre com os critérios nos que se refere ao tempo. Nós temos tempos de intervenção que são obrigatórios e que são essenciais no fundo para uma recuperação adequada de um doente de AVC cá na Madeira”, concluiu a secretária.