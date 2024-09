Treinador Luís Castro deixa o comando técnico do Al-Nassr

O treinador português Luís Castro deixou o comando do Al-Nassr, anunciou hoje nas redes sociais o clube saudita de futebol, no qual jogam os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio.

"O Al-Nassr pode anunciar que o treinador Luís Castro deixou o clube. Todos no Al-Nassr gostaríamos de agradecer a Luís e à sua equipa o trabalho empenhado durante os últimos 14 meses, desejando-lhe a maior sorte para o futuro", lê-se numa publicação na rede social X.

A saída do treinador português acontece um dia depois de o Al-Nassr se ter estreado na Liga dos Campeões asiática com um empate em casa dos iraquiano do Al Shorta (1-1), naquele que foi o segundo jogo seguido sem vencer dos sauditas, que têm apenas uma vitória nos últimos cinco encontros.

Luís Castro, de 63 anos, chegou ao Al-Nassr na última temporada, depois de ter deixado o Botafogo na liderança do campeonato brasileiro, mas não conseguiu levar o clube saudita à conquista dos principais títulos no país.

Em 14 meses, Luís Castro conquistou apenas a Liga dos Campeões árabe, mas caiu nos quartos de final da 'Champions' asiática e perdeu as finais da Supertaça e da Taça Saudita para o Al Hilal, de Jorge Jesus, que também se sagrou campeão.