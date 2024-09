Mega-operação da PJ faz 25 buscas em vários organismos na Madeira

Uma equipa de inspectores da Polícia Judiciária (PJ), acompanhada de um magistrado do Ministério Público, está a realizar buscas em vários organismos públicos e em pelo menos uma empresa privada, localizados em diferentes pontos da Região Autónoma da Madeira, no âmbito de uma investigação judicial relacionada com contratos públicos e relações comerciais. O inquérito está a ser conduzido pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), com sede em Lisboa.

Segundo apurou o DIÁRIO, os inspectores da PJ estão desde a manhã de hoje a dar cumprimento a 25 mandados de busca e apreensão em organismos públicos como em quatro secretarias da tutela do Governo Regional - Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, Secretaria Regional de Finanças, Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente.

As diligências estão também a decorrer em empresas públicas da esfera governamental, como 'Águas e Resíduos da Madeira' (ARM), Administração dos Portos da Madeira (APRAM), Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR), Programa de Desenvolvimento Rural da RAM (PRODERAM) e ainda duas câmaras municipais - Funchal e da Calheta.

Em causa estão suspeitas de irregularidades contratuais estabelecidas no período compreendido entre 2020 e 2024, estando na mira da PJ quatro crimes como participação económica em negócio, recebimento indevido de vantagem, financiamento partidário e prevaricação.s.

Sabe-se que entre os visados estão sociedades detidas pelo empresário Humberto Drumond.